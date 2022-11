Muzeul Banatului si UPT - cele mai bune institutii din Romania in comunicarea publica - premiate la Bucuresti

Cele mai bune institutii din Romania, in domeniul comunicarii in sectorul public, sunt Muzeul National al Banatului si Universitatea Politehnica Timisoara!Premiul de excelenta in comunicare, in sectorul public din Romania, a fost adjudecat de Muzeul National al Banatului si Universitatea Politehnica Timisoara! Distinctia a fost acordata in cadrul celei de-a XX-a editii a Galei "Romanian PR Award", organizata joi, 24 noiembrie, la Bucuresti. Echipa formata din profesionistii din cele doua ... citeste toata stirea