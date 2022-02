Muzeul de Arta Timisoara sarbatoreste 150 de ani de patrimoniu artistic la Expo Dubai

In 2022, MNArT aniverseaza 150 de ani de institutie muzeala cu profil artistic de la infiintarea "Societatii pentru istorie, arta si arheologie", in 1872, de catre colectionarul Ormos Zsigmond.Manifestarea se desfasoara in parteneriat cu Consiliul Judetean Timis, Facultatea de Arte si Design, Universitatea de Vest Timisoara, Uniunea Artistilor Plastici Filiala Timisoara.Pentru a marca aceasta aniversare, departamentele de specialitate ale muzeului au realizat un film cu tematica aniversara ... citeste toata stirea