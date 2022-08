Muzeul National al Banatului a prezentat de Ziua Limbii Romane un ceaslov din anul 1811 editat la Buda

Azi, 31 august, sarbatorim Ziua Limbii Romane, un pilon al identitatii si fiintei noastre nationale. Vorbita de 28 de milioane de persoane, dintre care o treime se afla in afara granitelor, romana se afla in primele 20 de limbi vorbite, printre cele 6.000 - 7.000 de pe planeta.Ziua Limbii Romane se celebreaza in tara noastra din anul 2013, la 31 august, la aceeasi data cu sarbatoarea "Limba Noastra" din Republica Moldova, care celebreaza limba romana inca din anul 1990.Muzeul National al ... citeste toata stirea