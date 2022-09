Muzeul National al Banatului cu sprijinul Consiliului Judetean Timis va invita sa descoperiti Timisoara ascunsa

In mansarda B2 a Bastionului Theresia va fi vernisata miercuri, 14 septembrie, de la ora 18, o expozitie cu fotografii reprezentative pentru Timisoara. Aceasta este realizata in colaborare cu Diana Cristea si Silviu Nastase si se numeste "Descopera Timisoara ascunsa". Tot atunci va fi lansat si albumul de fotografii al expozitiei, pe un fundal sonor special, sustinut de "Incanto Quartetto".Un demers artistic inedit in Timisoara, care descopera o lume ascunsa vederii. Cladirile vechi sunt de ... citeste toata stirea