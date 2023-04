Muzeul National al Banatului Timisoara a organizat o noua intalnire din seria de prelegeri pentru publicul larg "Seri de poveste la muzeu", joi 20 aprilie, de la ora 18.00.Dr. Cristian Ardelean este geograf, iar incepand din anul 2016, activeaza in cadrul Sectiei de Arheologie in calitate de specialist geofizica si GIS (Sisteme Geografice Informatice).Dr. Ardelean a adus in prim plan o poveste rEVOLUEsIONARA - despre GIS si geofizica in cercetarea arheologica. Pe fondul progresului ... citeste toata stirea