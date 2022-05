Muzica, arta si tehnologie la Flight Festival, primul festival de edutainment din Sud-Estul Europei

Flight Festival, primul festival din Romania care imbina muzica, arta si tehnologia revine in 2022, cu o noua editie, in intervalul 26 august - 11 septembrie, la Aerodromul Cioca si in alte 10 locatii din Timisoara. Cele 17 zile de experiente de neuitat vor reuni artisti renumiti pe scena muzicala internationala, spectacole de teatru, proiectii de film, workshop-uri si evenimente axate pe inovatie si tehnologie.Un punct de intalnire pentru artisti, cineasti si deopotriva cinefili, cat si ... citeste toata stirea