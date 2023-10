Cristian Vetan si Tavi Logos, doi talentati muzicieni lugojeni, membri ai Asociatiei FOA - Fusion of Arts, au participat la un festival international de anvergura, desfasuarat in aer liber, la Beijing.Evenimentul, intitulat Central and Eastern European Countries (CEEC) Culture & Arts Carnival, a reunit interpreti si formatii din Serbia, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Bosnia - Hertegovina si Romania.Trupa "Lupus Dacus" a concertat in data de 21 octombrie, in fata a peste 5.000 ... citeste toata stirea