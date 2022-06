Muzica vindecatoare, cu elevii Liceului de arta, la Spitalul Militar Timisoara

"Fara muzica viata ar fi o greseala", spunea F.W. Nietzsche. In izul florilor de tei, specific lunii iunie, talentatii si frumosii elevi ai Liceului de Arta Ion Vidu Timisoara acompaniati si sustinuti de profesorii lor au adus inca o data un plus de bucurie personalului si pacientilor spitalului, cat si invitatilor care ne-au onorat azi cu prezenta, miercuri 15 iunie 2022.Jumatate de ora cu totii am fost fermecati cu urmatorul program:Gutu Andrei cls.I chitara, cls. Prof. Alexandru ... citeste toata stirea