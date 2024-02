N-aduce mandatul ce-aduce anul electoral: teren bun pentru parcare in Girocului

Locuitorii din cartierul Girocului, in zona strazii Martir Ioan Stanciu, vor beneficia, la un moment dat, de o parcare moderna cu 80-90 de locuri, spatii verzi si arbori, platforma pentru pubele si adapost pentru biciclete. Noua parcare va fi construita in locul unui teren dezafectat care apartine municipiului Timisoara. Constructiile aflate in acest moment pe terenul respectiv vor fi demolate pentru a elibera spatiul pentru timisoreni.Deocamdata, primarul Dominic Fritz a semnat dispozitia de ... citește toată știrea