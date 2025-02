Natalia Dragos de la C.S.S. Lugoj, bronz si argint la finalele nationale de atletism U18

Clubul Sportiv Scolar Lugoj a participat la Campionatele Nationale de Atletism in sala U18, desfasurate in 15 si 16 februarie la Bucuresti cu doua sportive, Natalia Dragos si Maia Nicolae Bublea.La 60 m plat, Natalia a luat bronzul national la categoria de varsta U18, iar la 60 m garduri, a luat medalia de argint.Natalia a participat la trei probe, adica tot atatea finale nationale. La 60 de metri plat, in serii, a reusit un record personal, intrand cu al doilea timp in finala."A avut o ... citește toată știrea