Natalia Dragos, doua locuri II la Campionatele Nationale de Atletism in sala

In zilele de 25-26 ianuarie, in Sala "Ioan Soter" din Capitala s-au desfasurat Campionatele Nationale de Atletism in Sala, etapa a doua, seniori, U23, U20, U18 si U16. Natalia Dragos a concurat la categoria junioare II, U18, obtinand doua rezultate notabile, ambele cu record personal.Este vorba de locul doi la proba de 60 m plat, cu un record personal de 7,85 s si locul doi la 60 m garduri, cu un record personal de 8,74 secunde.Legitimata la Clubul Sportiv Scolar Lugoj, Natalia Dragos este ... citește toată știrea