Natalia Dragos, dubla campioana nationala la atletism in finala de Copii 1 si 2

Natalia Dragos, legitimata la Clubul Sportiv Scolar si Clubul Sportiv Municipal Lugoj a reusit o performanta notabila, reusind sa cucereasca doua medalii de aur, devenind astfel dubla campioana nationala in probele de 60 m garduri si 200 m garduri, la finala Campionatului National de Copii 1 si 2.Competitia s-a desfasurat in perioada 11-12 iunie si a fost gazduita de stadionul de atletism, de langa noul stadion de fotbal din Craiova.Atleta, nascuta in 2009, este eleva a Liceului Teoretic ... citeste toata stirea