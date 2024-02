Natalia Dragos, pe podiumul etapei a II a Campionatelor Nationale de Sala! Urmeaza lupta pentru medalii

La finalul saptamanii trecute, la Bucuresti in Sala de Atletism "Ioan Soter" din Bucuresti a avut loc etapa a II-a a Campionatului National de sala U18 si U16, la care a participat si sportiva legitimata la CSS - CSM Lugoj, Natalia Dragos.Aceasta aluat startul in probele deviteza pe distanta de 60 metri, 200 metri si la 60 metri garduri, unde a reusit din nou performante remarcabile, care i-au adus calificarea in finala nationala. La finalul etapei, Natalia a contabilizat un loc 3 in proba de ... citește toată știrea