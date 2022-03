NATO elaboreaza noi planuri pentru a descuraja Rusia

Razboiul din Ucraina a ajuns in cea de-a 21-a zi si cu fiecare ora care trece, statisticile sunt umflate de noi si noi victime. Numai ca ranitii si oamenii care mor nu sunt doar niste cifre pe listele oficialilor de stat; conflictul militar din tara vecina va lasa rani adanci in sufletele multor mame, tati si copii care vor avea de trait o viata intreaga cu gandul ca, la fel ca si in alte razboaie, dorinta de suprematie a unor bolnavi psihic a trimis la moarte oameni care pana atunci duceau o ... citeste toata stirea