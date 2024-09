Natura este casa noastra! Sute de saci de deseuri, adunati de voluntari in Lugoj si imprejurimi, in Ziua de curatenie nationala

Noua campanie "Let's Do It Romania" desfasurata sambata, 21 septembrie, in Ziua de curatenie nationala, a pus in valoare entuziasmul voluntarilor care au adunat zeci si sute de saci de gunoaie, dar si lipsa de simt civic a unor concetateni ai nostri, care sufoca natura cu deseuri de toate felurile.La actiune au participat liceeni de la "Braniste", jandarmi din Lugoj si Timisoara, Ocolul Silvic Lugoj, Apele Romane, dar si din partea compartimentului de mediu al Primariei municipiului. ... citește toată știrea