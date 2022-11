O instalatie artistica nemotorizata va circula pe strazile de Timisoara. Vehiculul nemotorizat, care se deplaseaza cu 15 kilometri pe zi, a plecat din Belgia, a poposit in Ungaria, va traversa Timisoara pentru ca in cele din urma sa ajunga in Grecia.Ineditul vehicul nemotorizat este totodata o instalatie artistica manifest, intitulata "Landschip" sau "Nava de Pamant/Nava Terestra".Acesta a fost creat ... citeste toata stirea