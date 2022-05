Ne-a parasit Ladislau Pokker, fost presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Lugoj

Ne-a parasit fostul presedinte al Uniunii Artistilor Plastici - filiala Lugoj. Ladislau Pokker s-a stins dupa o grea suferinta in data de 25 mai, la varsta 78 de ani. Pokker Ladislau Gheorghe s-a nascut la Lugoj, in 27 ianuarie 1944.Studiile le-a facut la Universitatea Timisoara, Facultatea de Arte Plastice, pe care a abosolvit-o in 1964 si la Institutul "Nicolae Grigorescu", Facultatea de Arte Plastice, Bucuresti, absolvit in 1983.Membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania din 1993, ... citeste toata stirea