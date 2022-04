Ne-a parasit un autentic om de cultura, discret si elegant: profesorul Zeno Maghetiu

Ne-a parasit un autentic om de cultura, discret si elegant, care a condus timp de 35 de ani Biblioteca Municipala a Lugojului. Este vorba despre profesorul Zeno Maghetiu, care s-a stins din viata la varsta de 82 de ani.Zeno Maghetiu s-a nascut in anul 1940 la Sacosu Mare, comuna unde a vazut lumina zilei si colegul si prietenul sau, profesorul Gheorghe Luchescu. Ulterior, cei doi s-au regasit la Lugoj, Zeno Maghetiu in postura de director al Bibliotecii Municipale, iar Gheorghe Luchescu, in ... citeste toata stirea