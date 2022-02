Ne ajutam aproapele! Zeci de refugiati ucraineni care au fugit din calea razboiului au ajuns la Stiuca

Peste 40 de refugiati ucraineni care au fugit din calea razboiului au ajuns in Timis in cursul acestei zile.Acestia au venit prin intermediul Bisericii Impact din Timisoara, care are un reprezentant in Vama Siret si care va trimite si alte grupuri in judet.Deocamdata ucrainenii vor fi cazati la Stiuca, langa municipiul Lugoj, unde traieste cea mai mare comunitate de ucraineni din Banat."Cu totii stim ca situatia din Ucraina este una dramatica, iar in orele si zilele urmatoare se va agrava ... citeste toata stirea