Ne mor copiii cu zile, la tara. Salvati Copiii Romania trage un semnal de alarma

Cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor din Romania au reprezentat mai putin de jumatate din media UE (1.626,57 euro in Romania fata de media UE de 3.684,55 euro - Eurostat). In ciuda cresterii fortei de munca din sanatate in ultimul deceniu, numarul medicilor si al asistentilor medicali la 1.000 de locuitori ramane sub media UE: astfel, in 2021, erau 3,5 medici practicanti la 1.000 de locuitori - o rata printre cele mai scazute din UE (media UE era de 4,1 la 1.000). In general, ingrijirea ... citește toată știrea