Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Timisoara, un document elaborat de primarie si care va fi dezbatut public in 10 august, a fost analizat de Federatia Asociatiilor de Locatari din Timisoara. "Dupa o analiza sumara a proiectului de Regulament am constatat o serie de probleme pe care le sustinem, pentru a fi imbunatatit acest regulament. Precizam ca in decursul timpului, serviciul de salubrizare a fost prestat de catre diferiti operatori si s-a constatat ca au fost probleme ... citeste toata stirea