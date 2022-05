Neatentie! Casa fostului primar Francisc Boldea s-a aprins din cauza unei neglijente in bucatarie

Pompierii lugojeni au dat verdictul in cazul declansarii incendiului de pe strada Libertatii, la casa fostului primar Francisc Boldea.Cauza a fost o neglijenta in bucatarie."Din pacate, incendiul s-a produs din cauza unei neatentii in bucatarie. Cineva a uitat o oala pe aragazul aprins, iar de-acolo a plecat totul. Focul s-a extins la tavan, dupa care la mansarda cladirii. Au fost afectate si alte patru camere. La fata locului s-a intervenit cu trei autospeciale si ... citeste toata stirea