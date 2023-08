Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj, care peste o saptamana va incepe un nou sezon in Divizia D, cel cu numarul cinci, a disputat in ultimele doua saptamani patru partide test, de pregatire si verificare, cu echipe din Timis, Caras-Severin, Mehedinti si Serbia.Gruparea de pe Timis nu a pierdut nici un joc si s-a impus in doua dintre meciuri. Programul amicalelor- test, pentru echipa de seniori a municipiului, a fost modificat fata de varianta initiala si nu a inclus si partide ... citeste toata stirea