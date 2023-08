Asa cum anuntam in editia precedenta a saptamanalului "Redesteptarea", proiectul de Ordonanta de Urgenta al Guvernului ar putea afecta in jur de 200 de posturi vacante din institutiile publice lugojene.Dintre acestea, 175 sunt doar din Primarie si institutiile subordonate, precum si de la Spitalul Municipal.Sindicatele resping insa reforma de austeritate in forma propusa de Guvern. Juristul Tiberiu Negrei, presedintele Sindicatului angajatilor din Primaria Municipiului Timisoara, care ... citeste toata stirea