Nemurirea din apa! Aquatim a deschis drumul unui tanar catre premiul The Water We Want 2024

Un tanar din Romania este printre cei sase laureati ai concursului international de creatie artistica The Water We Want, organizat de Reteaua Internationala a Muzeelor Apei (WAMU-NET), sub patronaj UNESCO. Mihai Casian Dragoi, elev la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, este castigatorul sectiunii Media, categoria 19-25 de ani, cu fotografia Nemurirea din apa / Immortality from water.Lucrarea prezentata de Mihai a fost selectata pentru jurizarea internationala de catre ... citește toată știrea