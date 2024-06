Neputinta administratiei Fritz. Contract nou pentru reabilitarea Turnului de Apa din Iosefin, la 18 luni de la data cand lucrarile trebuiau finalizate

Proiectul de transformare a Turnului de Apa din Iosefin in centru cultural si turistic va fi reluat in aceasta luna, la un an si jumatate de la termenul de finalizare a lucrarilor.Turnul de Apa din Iosefin este unul dintre obiectivele de infrastructura culturala care ar fi trebuit inaugurat in anul de Capitala Culturala Europeana al Timisoarei. Administratia Fritz n-a fost in stare sa duca la bun sfarsit nici acest proiect. Contractul de executie pentru transformarea Turnului de Apa din ... citește toată știrea