Nereguli in restaurantele marilor centre comerciale, precum si in zona centrala a Timisoarei. OPC a aplicat amenzi de peste 350.000 de lei

In urma actiunilor facute de Protectia Consumatorilor in Timisoara, in perioada 16 mai-6 iunie 2022, s-au aplicat 27 amenzi in valoare de 354.000 lei si trei avertismente. Timp de trei saptamani, Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a desfasurat o serie controale operative la unitatile de alimentatie publica aflate in incinta marilor centre comerciale, precum si in zona centrala a Timisoarei. Acestea s-au realizat in contextul unor tematici de control nationale, ... citeste toata stirea