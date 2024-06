Nervi si timp pierdut pe sosele! Noi lucari pe DN 68A, intre Margina si Cosava

Sezonul estival vine cu multi nervi pentru soferii care tranziteaza zona de est a judetului.Asta, pentru ca in data de 25 iunie au inceput ample lucrari de reparatii pe Drumul National 68A. Ele vor dura cel putin o luna, pana in 25 iulie, pe portiunea dintre Margina si Cosava."Atentie! Se va lucra inclusiv pe timpul nopti. Nu se va lucra in weekend, incepand de vinerea, de la ora 12, pana lunea dimineata Antreprenorul lucrarii - Drumuri si Poduri Banat - DPB - va asigura iluminatul perimetral ... citește toată știrea