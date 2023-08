Nesimtitii din zona Piata Doina din Timisoara, au comis-o din nou! Dupa ce, in 20 iulie, cotidianul ZIUA de Vest a prezentat situatia dezastruoasa lasata in urma de comercianti si alti indivizi certati cu buna randuiala banateana, luni 28 august, mizeriile au coplesit iarasi cartierul!Atunci, Politia Locala Timisoara si echipajele Retim au intervenit imediat si au fost salubrizate locurile din Piata Doina, iar acum situatia se repeta!Dupa cu se vede in fotografiile facute luni 28 august, ... citeste toata stirea