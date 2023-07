Nespresso anunta consolidarea prezentei sale in Timisoara prin extinderea Boutique-ului Nespresso in mall-ul Iulius Town. In contextul dezvoltarii brandului in Romania, inaugurarea formatului de Boutique in Timisoara marcheaza un moment-cheie pentru Nespresso. Iubitorii de cafea vor avea acces la experiente personalizate care pun in evidenta gustul incomparabil al cafelei de calitate si sustin angajamentul Nespresso privind sustenabilitatea operatiunilor sale."Misiunea noastra este de a crea ... citeste toata stirea