Nevoie de sange! Lugojenii si restul locuitorilor din zona de est a judetului, asteptati la Centrul de Transfuzii

Centrul de Transfuzii de la Timisoara face apel catre toti locuitorii judetului sa doneze sange la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina, de pe strada Martir Marius Ciopec nr.1 (langa Spitalul Judetean).Programul de donare e intre orele 7.30 si 13.30. Asta, pentru ca in ultima perioada, numarul celor care doreau sa vina in ajutorul bolnavilor a scazut, probabil si datorita intrarii in perioada vacantelor de vara. Inaintea lunii iunie, la Centru se prezentau frecvent circa 80 - 100 de ... citește toată știrea