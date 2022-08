Nevoie urgenta de sange pentru trei copii cu afectiuni hemato-oncologice

Andrei, Leila si Miriam au nevoie de sange pentru a continua lupta si a ramane in viata. Ei au fost diagnosticati cu urmatoarele afectiuni:Cei care doresc sa doneze o pot face miercuri, 17 august, atat pentru cei trei copii, cat si pentru altii care se afla in aceasta situatie. Echipa Academia Mamicilor va fi prezenta la Centrul Regional de Transfuzie Timisoara alaturi de o echipa de studenti de la Departamentul de Asistenta Sociala- UVT. Puteti dona in intervalul orar 7.30 - 13.30. ... citeste toata stirea