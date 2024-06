Nica il felicita pe Simonis si ii cere sa isi respecte promisiunile din campania electorala

Alin Nica ramane in functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis pana in septembrie, asa ca are timp, numai bine, sa isi duca la bun sfarsit proiectele in derulare, a declarat acesta, luni. El l-a felicitat pe cel cu care a concurat pentru un nou mandat, social-democratul Alfred Simonis, dar nu a uitat nici sa ii faca o serie de urari "de bine"."Ii urez succes lui Alfred Simonis in aceasta noua pozitie de responsabilitate, il felicit. A castigat judetul, dar nu a castigat Timisoara si ... citește toată știrea