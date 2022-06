Nica pus la punct! "Nu poate sa existe o imixtiune a politicului in deciziile dintr-o localitate" spune primarul din Buzias

Sorin Munteanu, primarul orasului Buzias, este de parere ca primarul Lugojului nu va fi sanctionat in niciun fel de conducerea PNL Timis, dupa deciziile luate in municipiu cu privire la desfiintarea mai multor institutii locale.Primarul de Buzias, liberal si el, considera ca e nepotrivita imixtiunea sefului de partid in deciziile luate de Executivul unei localitati."Eu cred ca domnul Nica nu a fost corect informat. Nu poate sa existe o imixtiune a politicului, fie el si presedinte al ... citeste toata stirea