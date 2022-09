Nica vrea sa ii convinga personal pe consilierii locali de la USR ca parcarea CJT din centrul Timisoarei este "binevenita si necesara"

Conducerea Consiliului Judetean Timis insista in continuare cu parcarea supraetajata de 400 de locuri pe care vrea sa o ridice in zona centrala a Timisoarei. Daca vicepresedintele Alexandru Proteasa nu i-a putut convinge pe consilierii locali ai USR sa renunte la o bucatica de teren, acum chiar presedintele Alin Nica vrea sa fie prezent in urmatoarea sedinta pentru a face acelasi lucru."Astazi i-am adresat primarului Dominic Fritz o invitatie scrisa pentru a participa la plenul Consiliului ... citeste toata stirea