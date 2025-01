Nici o cresa noua in Timisoara de decenii. Cea de pe Bogdanestilor sta degeaba

Pentru inceput, amintim ca in iulie 2019 se semna, de ADR Vest si Primaria Timisoara, contractul de finantare pentru o cresa noua pe Calea Bogdanestilor, la intersectia cu strada Amzei. Proiectul avea o perioada de implementare de 28 de luni, adica ar fi trebuit ca timisorenii sa poata utiliza cresa in 2022.S-a schimbat administratia, iar contractul de executie a fost semnat cu constructorul in decembrie 2021. Durata de realizare a investitiei a fost anuntata la momentul respectiv ca fiind de ... citește toată știrea