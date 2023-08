In perioada 11-12 august 2023 se desfasoara "Campionatul National de Super Rally" - editia a IV-a. Primaria Timisoara anunta ca, din motive organizatorice, vor fi instituite anumite restrictii de circulatie, dupa cum urmeaza: din data de 11 august, de la ora 22:00 pana in data de 12 august, la ora 21:00, se va inchide cvartalul delimitat de bd. C.D. Loga - P-ta Iancu Huniade; in data de 12 august, intre orele 02:00-18:00, se va inchide cvartalul delimitat de bd. Mihai Viteazu si str. 20 ... citeste toata stirea