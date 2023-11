Biroul Politic Judetean al PNL Timis, intrunit miercuri dupa-amiaza l-a votat pe Nicolae Robu drept candidat al partidului la Primaria Timisoara.La sedinta inceputa la ora 14.0, fiind intrunite toate conditiile statutare, s-a supus la vot candidatura lui Robu, iar votul a fost in unanimitate in favoarea acestuia.Candidatura lui Robu trebuie validata si de Biroul Politic National (BPN) al partidului, ca si in cazul tuturor candidatilor la primariile municipiilor resedinte de judet. ... citeste toata stirea