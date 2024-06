Nicolae Robu a votat pentru o sansa pentru ca Timisoara sa fie din nou ce a fost si mai mult decat atat

Nicolae Robu, fostul primar al Timisoarei, a fost matinal si a votat la ora noua. El spune ca a votat pentru ca orasul pe care l-a condus timp de doua mandate sa aiba parte de o noua sansa."Am votat pentru o sansa pentru Timisoara, sa fie din nou ce a fost si mai mult decat atat. Adica orasul florilor, orasul cel mai dinamic din Romania, orasul sigur, orasul in care se traieste frumos, cu evenimente culturale elevate, si un oras in general cu un puls sanatos. Este foarte important in ... citește toată știrea