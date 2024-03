Nicolae Robu, candidatul PNL la Primaria Timisoarei: "Sustin in mod egal antreprenorii locali cu afaceri mici si mijlocii si companiile mari"

Nicolae Robu, candidatul PNL la Primaria Timisoarei, a declarat ca, in calitate de primar, va sustine dezvoltarea economiei locale, prin sprijinirea afacerilor mici si mijlocii ale antreprenorilor locali, dar si a companiilor mari, inclusiv prin atragerea altora alaturi de cele deja existente in oras.Nicolae Robu a afirmat: "Sustin in mod egal atat afacerile mici, dezvoltate pe plan local de antreprenorii nostri, cat si companiile mari, internationale, care au ales, respectiv vor alege ... citește toată știrea