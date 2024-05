Nicolae Robu, candidatul PNL-PSD la Primaria Timisoara, vrea o campanie "bazata pe programe si obiective concrete!"

Nicolae Robu, candidat PNL-PSD la Primaria Timisoara, spune ca, peste o luna de zile, soarta orasului va fi din nou in mainile timisorenilor, cand vor avea in fata alternativa scoaterii lui din declinul in care se zbate de aproape 4 ani sau continuarea pe acest drum al dezastrului."Niciodata in istorie, Timisoara nu a avut un Primar atat de slab. Niciodata in istorie, in Timisoara nu s-a facut atata propaganda, nu s-a mintit atat! Oameni de buna credinta, o parte dintre dv. ati fost victime ... citește toată știrea