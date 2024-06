Nicolae Robu: "In ce ma priveste, eu sunt cu constiinta impacata. Mi-am facut datoria si le multumesc colegilor, care si ei si-au facut datoria" - video

Candidatul PSD-PNL la Primaria Timisoara, Nicolae Robu, a declarat, in noaptea de duminica spre luni, ca este cu constiinta impacata si ca le multumeste colegilor sai care l-au sprijinit in campania electorala. El nu a dorit sa ii transmita un mesaj lui Dominic Fritz."La noi sunt numarate un sfert dintre buletine, ma rog, rezultatele de la un sfert din sectiile de votare. Drept urmare, sunt rezultate partiale. Ele il arata pe candidatul Fritz in fata. Dar sunt rezultate partiale. Prin urmare, ... citește toată știrea