Nicolae Robu lasat fara permis de conducere. A fost prins circuland cu viteza prea mare pe drumul Timisoara-Arad

Totul s-a petrecut vineri dimineata pe drumul ce leaga Timisoara de Arad, in apropiere de Ortisoara. Fostul edil circula cu 108 kilometri la ora pe o portiune de drum cu limitare la 50, cand a fost tras pe dreapta de un echipaj al Serviciului Politiei Rutiere Timis.Agentii i-au suspendat permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile si l-au amendat."Eram in drum spre Arad, in apropierea crescatoriei de pui Ortisoara. Inainte de a intra in zona celor cateva case aflate acolo, ... citeste toata stirea