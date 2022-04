Nicolae Robu, lasat fara permis. Fostul primar al Timisoarei: "Am gresit. Imi pare rau. Asum si platesc"

Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, a ramas fara permis dupa ce a fost prins cu 108 km/h intr-o zona in care viteza era limitata la 50 km/h. "Am gresit, imi pare rau, asum si platesc", scrie Robu, pe Facebook. "Eram in drum spre Arad, in apropierea crescatoriei de pui Ortisoara.Inainte de a intra in zona celor cateva case aflate acolo, vis-a-vis se crescatorie, de pe sensul opus a aparut o masina de politie care mi-a cerut sa trag pe dreapta.Politistul mi-a spus respectuos - n-am ce ... citeste toata stirea