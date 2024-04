Nicolae Robu: "Lucrez la o noua organizare a transportului public!" (P)

Nicolae Robu, candidatul Aliantei PSD - PNL la Primaria Timisoarei, lucreaza la un proiect pentru imbunatatirea si modernizarea sistemului public de transport.Robu a subliniat ca lucreaza impreuna cu o echipa formata din tineri talentati si dedicati, cu scopul de a schimba in bine viitorul orasului prin revigorarea sistemului de transport public."Ne propunem sa aducem o schimbare semnificativa in modul in care locuitorii Timisoarei se deplaseaza. Vrem sa stabilim un orar fix si predictibil ... citește toată știrea