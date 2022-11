Nicolae Robu, "roata-linghispir" din centrul Timisoarei. "Atei, deranjati de imaginea Catedralei!"

Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, critica dur decizia administratiei Dominic Fritz de a amplasa o roata panoramica in piata centrala a orasului, in cadrul pregatirilor pentru Targul de Craciun.Intr-o postare pe Facebook, sub titlul "Spatiul dintre Opera si Catedrala - rupt de o roata-linghispir", Nicolae Robu se arata extrem de deranjat de prezenta instalatiei in Piata Victoriei, comparandu-i pe actualii edili ai orasului cu activistii de partid din vremea comunismului, iar pe Fritz ... citeste toata stirea