Nicolae Robu, fostul primar batut la scor de Dominic Fritz la ultimele alegeri locale, e cel mai tare candidat liberal in sondajele facute de PNL pentru a vedea cine ar urma sa reprezinte partidul in lupta pentru scaunul de primar al Timisoarei, chiar la scor mare, spune Alin Nica, actualul presedinte al PNL Timis. Iar Robu ar castiga primaria la pas, in timp ce sefia CJT va reveni tot lui Nica, mai spune seful filialei liberalilor.Cam asta spun sondajele realizate de partidul amintit, care ... citeste toata stirea