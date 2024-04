Nicolae Robu si-a lansat oficial candidatura in cursa pentru un nou mandat de primar - video

Dupa patru ani, Nicolae Robu vrea sa revina la conducerea orasului in fruntea caruia s-a aflat timp de opt ani. In lupta cu Dominic Fritz, cel care i-a luat pozitia de primar acum patru ani, Robu si-a prezentat oficial viziunea asupra cum va conduce capitala Banatului in urmatorul mandat, in fata a cateva mii de simpatizanti, la Iulius Congress Hall. De aceasta data are in spate doua partide, PSD si PNL, dar si "masina" electorala a acestora."Programul de guvernare locala competenta si ... citește toată știrea