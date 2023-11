Decizia Biroului Politic Judetean al PNL Timis, intrunit miercuri dupa-amiaza de a-l nominaliza pe Nicolae Robu drept candidat al partidului la Primaria Timisoara, a fost primita cu entuziasm de fostul primar."Este un lucru deja stiut ca dupa pierderea alegerilor in 2020, am considerat ca 22 de ani in cele mai inalte functii de conducere universitare - prorector si rector - urmati de 8 ani ca primar, ani de dedicare trup si suflet, de daruire de viata din viata mea pentru onorarea asumarilor, ... citeste toata stirea