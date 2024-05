Nicolae Robu va transforma Timisoara in cel mai mare centru economic din vestul tarii (P)

Nicolae Robu, candidatul Aliantei PSD-PNL pentru Primaria Timisoara, va transforma Timisoara in cel mai mare centru economic din vestul tarii. Robu vrea sa readuca orasul la statutul de altadata si va sustine dezvoltarea afacerilor pe plan local.Pentru realizarea acestui obiectiv, Nicolae Robu are in plan mai multe masuri de sprijinire si de incurajare a mediului de afaceri din Timisoara.Robu a declarat ca va sustine antreprenorii locali, cu afaceri mici si mijlocii si va atrage, in acelasi ... citește toată știrea